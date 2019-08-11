İZMİR'DE KAÇAN DANA SAHİBİNİ PEŞİNDEN SOKAK SOKAK GEZDİRDİ

İzmir'de Kurban Bayramı'nda kesmek için 7 bin 500 TL'ye satın aldığı danası, kasabın elinden kaçan Güleser Kocaman (60), sokak sokak kurbanlığın peşinden koştu. Konak'ın Tepecik Mahallesi'nde kaçan dana, veteriner hekimleri ve sahibini peşinden yaklaşık 8 kilometre dolaştırdı. Dana ancak iki sakinleştirici iğne sonrasında yakalandı. Çevredekilerin yardımı ile nakliye aracına bindirilen dana, kesim alanına götürüldü.

İzmir'de Güleser Kocaman, Kurban Bayramı öncesinde dana satın aldı. Tepecik Mahallesi'ndeki kurban kesim pazarında kesilmek üzereyken kasabın elinden kaçan dana, İzmir'i birbirine kattı. Dananın sahibi Kocaman, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner hekim ile Gülseren Kocaman, danayı yakalamak için kovalamaya başladı. Tepecik'ten Güzelyalı sahiline kadar sahibini ve veterineri peşinden koşturan danaya, iki tane sakinleştirici iğne sıkıldı. İğnenin etkisi kendini gösterene kadar kaçmayı sürdüren dana, sahilde yere yığıldı. Dananın gözlerini bağlayan sahibi, nakliye aracı çağırdı. Dana, çevredeki vatandaşların yardımıyla nakliye aracına kadar getirildi. Güçlükle araca bindirilen dana, mezbahaya götürüldü. Dananın sahibi Güleser Kocaman, Dana bizi buraya kadar koşturdu. Eşim arabayla bizi takip etti. 2 saattir kovalıyorum dedi.

Kaynak: DHA