İzmir'de Kadın Çantası Hırsızı Yakalandı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:51



29 Kasım 2018 Perşembe 12:51

İzmir'de, 3 kadının çantasını çaldığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, bir hastanedeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.Gaziemir ilçesindeki bir hastanenin ortopedi servisinde çalışan kadın, içinde bin 950 lira, 1 tam cumhuriyet altını, değişik bankalara ait 4 kredi kartı, kimlik ve özel eşyaları bulunan çantasının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.Çalışma başlatan Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini belirledi.İzmir Adnan Menderes Havalimanı personel dinlenme odasında görevli kadınlara ait 2 çantayı çalan bir kişinin yakalandığının bildirilmesi üzerine, olay yerine giden ekipler, zanlının, eşkalini belirledikleri kişi olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan şüpheli S.A.G (39), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Zanlının, hastanedeki çanta hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Görüntülerde elinde bir poşetle ortopedi servisinin önüne gelen şüpheli, bir süre burada etrafı kontrol ediyor. Şüphelinin, çalışanın yerinde olmadığı bir anda masayı temizliyor gibi yapıp kadın çantasını elindeki poşete koyarak uzaklaştığı anlar görüntülerde yer alıyor.