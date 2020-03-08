İzmir'de kadınlar için yürüyüş ve koşu
İzmir'de kadınlar için yürüyüş ve koşuİZMİR Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinlikler kutladı.
08.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:22
İzmir 'de kadınlar için yürüyüş ve koşu
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinlikler kutladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Kent Konseyi üyesi kadınlarla birlikte, kadınların hakları için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Belediye bünyesindeki sporcular da, kadına şiddete karşı koştu.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Konak ilçesinde bulunan İzmir Borsası binası önünde bir araya gelen kadınlar, Kültürpark'a kadar yürüdü. Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar üzerinde, 'Kadına şiddete hayır', 'Bir güne sığmaz kadınlar' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir kadınların şehri, kadınların gücünü en çok gösterdiği şehir. O nedenle biz de bütün Türkiye'nin umudu olduklarını düşünüyoruz. O nedenle yanlarındayız ve destek olmak istiyoruz dedi.
Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer de, Bir kutlama yapmıyoruz, bugün anma günü. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, eşitlik mücadelesi için buradayız. Eşitliği sağlayana kadar da mücadelemiz olacak diye konuştu.
Belediye bünyesinde bulunan sporcular da, kadına şiddete karşı koşu düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Kültürpark'ta Ahura Ritim Grubu'nun konseriyle devam etti. Etkinlikler, gün boyu çeşitli programlarla sürdü
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinlikler kutladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Kent Konseyi üyesi kadınlarla birlikte, kadınların hakları için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Belediye bünyesindeki sporcular da, kadına şiddete karşı koştu.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Konak ilçesinde bulunan İzmir Borsası binası önünde bir araya gelen kadınlar, Kültürpark'a kadar yürüdü. Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar üzerinde, 'Kadına şiddete hayır', 'Bir güne sığmaz kadınlar' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir kadınların şehri, kadınların gücünü en çok gösterdiği şehir. O nedenle biz de bütün Türkiye'nin umudu olduklarını düşünüyoruz. O nedenle yanlarındayız ve destek olmak istiyoruz dedi.
Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer de, Bir kutlama yapmıyoruz, bugün anma günü. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, eşitlik mücadelesi için buradayız. Eşitliği sağlayana kadar da mücadelemiz olacak diye konuştu.
Belediye bünyesinde bulunan sporcular da, kadına şiddete karşı koşu düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Kültürpark'ta Ahura Ritim Grubu'nun konseriyle devam etti. Etkinlikler, gün boyu çeşitli programlarla sürdü
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İzmir'de kadınlar için yürüyüş ve koşu
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