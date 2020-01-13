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İzmir'de kafede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

13.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:45İzmir'de kafede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
'in ilçesinde bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Küçükpark'a yakın 7 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangının meydana geldiği adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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