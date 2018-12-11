İzmir'de Kafkas Rüzgarı Esti

Gürcistan
'da kurulup dünyaya açılan Rustavi dans ve müzik grubu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde (AASSM
) sanatseverlerle buluştu. İzmir
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konserde 9 müzisyen canlı performans sergiledi ve Gürcü dansçılar sahne aldı.
70 ülke ve 4 bin gösteri ile adını dünyaya duyuran Rustavi, Paris
'te Olympia, Player ve Mogador, Londra
'da Albert Hall, Roma
'da Auditorium, New York
'ta Bekon, Rusya
'da Büyük Moskova
Tiyatrosu ve St. Petersburg
Büyük Filarmoni Salonu gibi dünyanın en prestijli konser salonlarında sahne aldı.
Sahne ışıkları, müzikleri, kostümleri ve danslarıyla izleyenlere kendilerini "Kafkas dağlarında gibi" hissettiren grubun koreograflığını, Gürcistan'ın ünlü dansçısı Pridon Sulaberidze üstlendi.
11 Aralık 2018 Salı 11:11