11 Aralık 2018, 11:11
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İzmir'de Kafkas Rüzgarı Esti

İzmir

Gürcistan'da kurulup dünyaya açılan Rustavi dans ve müzik grubu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sanatseverlerle buluştu.

Gürcistan'da kurulup dünyaya açılan Rustavi dans ve müzik grubu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sanatseverlerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konserde 9 müzisyen canlı performans sergiledi ve Gürcü dansçılar sahne aldı.

70 ülke ve 4 bin gösteri ile adını dünyaya duyuran Rustavi, Paris'te Olympia, Player ve Mogador, Londra'da Albert Hall, Roma'da Auditorium, New York'ta Bekon, Rusya'da Büyük Moskova Tiyatrosu ve St. Petersburg Büyük Filarmoni Salonu gibi dünyanın en prestijli konser salonlarında sahne aldı.

Sahne ışıkları, müzikleri, kostümleri ve danslarıyla izleyenlere kendilerini "Kafkas dağlarında gibi" hissettiren grubun koreograflığını, Gürcistan'ın ünlü dansçısı Pridon Sulaberidze üstlendi.
11 Aralık 2018 Salı 11:11