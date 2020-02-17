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İzmir'de kahvehanede silahlı dehşet: 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kahvehanede silahlı saldırı düzenlendi.

17.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:11İzmir'de kahvehanede silahlı dehşet: 2 yaralı
'in ilçesinde bir kahvehanede silahlı saldırı düzenlendi. Elindeki silahla ateş eden şahıs, kayınpederi ve bir şahsı daha yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Bıçakçı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre G.Ö. (37) isimli şahıs, içinde kayınpederi S.D.'nin (58) de bulunduğu kahvehaneyi silahla bastı. Silahını kayınpederine doğrultan G.Ö. ardı ardına ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler kayınpeder S.D. ile yanında bulunan İ.D.'nin vücuduna isabet etti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılardan S.D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Eşi, babasının evine sığınmış

Öte yandan kayınpederi ve başka bir kişiyi silahla yaralayan G.Ö.'nün birkaç gün önce eşi S.Ö.'yü darp ettiği, kadının da bunun üzerine babasının evine sığındığı iddia edildi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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