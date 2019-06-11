İzmir'de "Kamuda İnovasyon Çalıştayı" yapıldı

İzmir Valiliği
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından "Kamuda İnovasyon Çalıştayı" düzenlendi. Balçova
ilçesinde bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, bir çok ülkenin kamu kurumlarının kapasite yetersizliği sorunuyla karşılaştığını belirtti.
Günümüz kamu yönetiminin geleneksel kamu yönetiminden farklı olarak katılım ve ortaklığı vurguladığını aktaran Kolsuz, "Kamu yönetimi bütün vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sorumlu bir araca dönüşme ihtiyacı gösterir. Aynı zamanda vatandaşlarına hesap verilebilir bir nitelik taşımaktadır. Bu dönüşümü başarmak için kamu yönetimi organize yapısını, uygulamalarını, kapasitesini inova etme ihtiyacı duymaktadır. Kamu yönetiminde inovasyonda şu stratejiler önem arz etmektedir: Politik planlamanın kapsayıcı ve katılımcı olması, sosyal hizmetler için tek adımda hizmete odaklanma, uzaktaki vatandaşlar için mobil hizmet sunma, yerel politika geliştirme, uygulama ve değerlendirmeler, yerel bütçelendirme ve harcama imkanı." dedi.
Kamu yönetiminde inovasyonun başarılı olabilmesi için siyasi irade, zaman ve vatandaş desteğinin gerektiğini aktaran Kolsuz, "Kamu yönetiminde inovasyondan bahsedebilmek için vatandaşlara faydalı sonuçlar olmalı, hizmet sunum maliyetini düşürürken hizmet kalitesini sürdürmeli veya yükseltmeli." ifadelerini kullandı.
İzmir Valiliği YİKOB Eğitim Koordinatörü Gamze Erdoğrul da "İnovatif İletişim" başlıklı sunumunda, küçük bir iletişim eksikliğinin ülkeleri savaşa kadar götürebileceğini ifade etti.
İnsanın kendisini ve yaratıcılığını geliştiren çalışma ortamına adapte olması gerektiğini ifade eden Erdoğrul, iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Erdoğrul, sosyal medyanın resmi ortamlarda da kendine yer bulduğunu aktararak, "İşe alım uzmanlarının adayların sosyal medya hesaplarını inceliyor. Ne tarz paylaşımlar yaptıklarına bakıyorlar. Kurum kültürüne uygun olup olmadığına bakıyorlar. ABD
vize başvurularında bulunan kişinin sosyal medya adresini istiyor. Bunu görmezden gelmek mümkün değil kurumsal olarak da bu alana hakim olmamız gerekiyor. Kurumsal sosyal medya hesaplarının profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekiyor." diye konuştu.
Etkinliğe, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çalışanları katıldı.
Kaynak: AA
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