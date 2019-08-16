Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de kamyon yangını

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.08.2019 13:47 İzmir'de kamyon yangını
İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında araçta hasar oluştu.
Bugün saat 12.00 sıralarında, Kemalpaşa'dan İzmir yönüne giden 09 LL 735 plakalı kamyonun kupa bölümünde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden kamyon şoförü, aracı sağa çekip, itfaiyeden yardım istedi. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler kısa sürede büyüyüp kamyonun kasasını da sardı. Bu sırada alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Aracın hasar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü olayın ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



Bornova, İtfaiye, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52   Van'daki göçmenler otogarı mesken tuttu
13:52   Bolu Dağı Tüneli'inden tatilde 500 bine yakın araç geçti
13:52   AYDOS ORMANLARI'NDA DEHŞET (1)
13:51   Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
13:51   Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu
13:50   Kapıkule'deki otopark uygulaması gurbetçileri memnun etti
13:50   Bodrum'da küle dönen bölge havadan görüntülendi