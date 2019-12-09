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İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile kamyonet çarpıştı.

09.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:24İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in ilçesinde, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Memiş Kirli (85) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Nihat Öztürk (40) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında  İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 ABA 461 plakalı Nihat Öztürk idaresindeki otomobil ile Memiş Kirli idaresindeki 35 AUP 69 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, takla attıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 110 AKS ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Kirli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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