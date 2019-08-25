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İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

25.08.2019 15:42 İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Musa Caramat (38) yönetimindeki plakasız motosikletle karşı yönden gelen Burhan Sevingiloğlu'nun kullandığı 09 Z 1355 plakalı kamyon, Bıçakçı Mahallesi'ndeki Ovacık Yaylası'nda çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsünün ifadesini aldı.

Motosiklet, Ovacık, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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