İzmir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Kemal Bozkurt idaresindeki 45 SC 4201 plakalı otomobil, Bergama-Çanakkale kara yolunun Ovacık mevkisinde, aynı istikamette seyreden M.A'nın kullandığı 34 AJM 158 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilde sıkışan Bozkurt'un cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.