Haberler » Güncel » İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Haber

İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Karabağlar ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli genç, hayatını kaybetti.

29.12.2019 05:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 05:01
ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli genç, hayatını kaybetti.
Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki 35 AIN 807 plakalı kamyon, bisikletiyle ara sokaktan bulvara çıkan 20 yaşındaki Abdülmelik Nejar'a çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nejar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerine gelen Nejar'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı, sinir krizi geçirdi.
Nejar'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

05:40   ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MAKAS ATTI, FACİADAN DÖNÜLDÜ - Haber
05:34   Kolombiya'da hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı görevi bıraktı - Haber
05:11   Denizli polisinden şok sokak denetimleri - Haber
05:05   Abd savaş gemisi 'uss ross' çanakkale boğazı'ndan geçti - Haber
05:05   Talihsiz genç kamyonun lastiklerine sıkışarak can verdi - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
22:09   Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu - Haber
22:06   ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Haber
21:12   Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Haber
29.12.2019 05:52:08