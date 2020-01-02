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İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi.

02.01.2020 01:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 01:47 İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü

İZMİR'in ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi. Saldıraya uğrayan otomobil sürücüsü, süratini arttırıp hızla olay yerinden kaçarken, tesadüfen yolda bulunan bir otomobil sürücüsü ile kurye kurşunların hedefi oldu. 2 yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamı yitirirken, polis, saldırganları ve saldırıya uğrayan otomobildeki kişiyi tesbit etmek için çalışma başlattı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek bir silahlı saldırı olaye gerçekleşti. Olay, bugün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi üzeride meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobilin gören grup, belinden çıkarttıkları tabancaları ardı ardına ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını arttırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı.

ÇEVREDE KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

Silah sesleri çevrede panik ve korkuya neden olurken, olay sonrası silahlı grup hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır ve Kara'nın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Benzerine filmlerde rastlanabilecek olayda, silahlı grubun düzenlediği kanlı pusu bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddede bekleyen grup, ara sokaktan beyaz renkli bir otomobil çıkınca tabancalarını çıkartıp peş peşe ateş etmeye başlıyor. Motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın ise aynı sokaktan çıktığı görüntülendi. 

İşyeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gruptakiler ile olay yerinden kaçan beyaz renkli otomobilin sürücüsünün kimliklerini belirleyip, yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. 



Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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