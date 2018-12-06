İzmir'de Kapkaç İddiası

06 Aralık 2018 Perşembe 15:57



06 Aralık 2018 Perşembe 15:57

İzmir'in Torbalı ilçesinde, park halindeki otomobilden 245 bin liranın çalındığı iddia edildi.Alınan bilgiye göre, Metropolis Caddesi'nde arkadaşıyla kafede oturduğu sırada, bir başka otomobilden inen kişilerin aracının camını kırıp içinde 245 bin lira olan çantasını alıp kaçtığını iddia eden S.G, polise şikayette bulundu.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kullandığı ve farklı iki plaka takılı aracı Yazıbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu.Olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.