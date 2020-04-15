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İzmir'de karantina süreleri dolan 75 kişi evlerine gönderildi

Kamerun'dan gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 75 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

15.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:02
İzmir'de karantina süreleri dolan 75 kişi evlerine gönderildi
Kamerun 'dan gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir 'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 75 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.
Adnan Menderes Havalimanı'na getirilerek Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Buca Yurdu'na yerleştirilen 75 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Yurtta kalanlar, son sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adnan Menderes Havalimanı, Kamerun, İzmir, Güncel
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