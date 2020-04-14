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İzmir'de karantina süreleri dolan 86 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alınan Gine'den gelen 86 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

14.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:30
İzmir'de karantina süreleri dolan 86 kişi evlerine gönderildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir 'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alınan Gine 'den gelen 86 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.
Adnan Menderes Havalimanı'na 28 Mart'ta getirilerek KYK'ya bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 86 kişinin 14 günlük karantina süreleri doldu.
Yurtta kalanlar, son sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Tahliye edilenlerden Emin Aydın, sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "14 gün burada devletimiz bizi misafir etti. Teşekkür ediyoruz devletimize. Bundan sonra evlerimizde yine 14 gün karantinaya devam edeceğiz. Sonra rutin hayatımıza devam edeceğiz. Buradaki süreç iyi geçti. Hiçbir eksiğimiz yoktu. En ince detayına kadar düşünülmüştü. Görevliler son derece yardım severdi." diye konuştu.
Zeynel Kandır da "Bizi ağırlayan devletimizden Allah razı olsun. Allah devlete, millete daha çok versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adnan Menderes Havalimanı, İzmir, Gine, Güncel
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