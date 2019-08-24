İzmir'de katlanır bisikletlere otobüs izni

26 Ağustos'tan itibaren belirli saatlerde katlanır bisikletlerle belediye otobüslerinde yolculuk yapmak mümkün olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve özendirmek için bisikletlilerin toplu ulaşımdan yararlanmalarının önündeki engelleri birer birer kaldırıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar çerçevesinde bisiklet kullanıcıları, 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren belirli saat dilimlerinde katlanır bisikletler ile toplu ulaşım hizmetinden faydalanabilecek.

Buna göre hafta içi 09.00-16.00 ve 21.00-06.00 saatleri arasında, hafta sonları ve resmi tatillerde ise tüm gün katlanmış haldeki bisikletlerle kentteki belediye otobüslerine binilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda yaptığı düzenlemelerle raylı sistem ve deniz ulaşımından bisikletli yolcuların yararlanmasını sağlamış, bazı otobüslere ise katlanma özelliği olmayan bisikletlerin taşınması için özel aparatlar monte etmişti.