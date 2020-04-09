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İzmir'de kavgada bıçakla yaralanan genç öldü

İzmir'in Buca ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan 20 yaşındaki genç, hastanede yaşamını yitirdi.

09.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:56
İzmir'de kavgada bıçakla yaralanan genç öldü
İzmir 'in Buca ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan 20 yaşındaki genç, hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan B.Ö. ile Burak Şahin, gece Yenigün Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burak Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Buca, Güncel
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