İzmir'de Kayıp Tablo Davası Başladı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:52



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:52

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Sayıştay raporlarına yansıyan kayıp 33 tablosuna ilişkin suç duyurusunun ardından, 6 sanık hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava başladı.İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca ve Mustafa Esirkuş'a ait 33 tablonun kaybolmasına ilişkin suç duyurusunun ardından, 6 sanık hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına İzmir Büyükşehir Belediyesi müşteki sıfatıyla katılırken, duruşmada dönemin bürokratlarından eski Genel Sekreter Yardımcısı T.E., Kültür ve Sosyal İşler eski Daire Başkanı M.K., Kütüphaneler ve Müzeler eski Şube Müdürü V.Ç., eski Kütüphaneler ve Müze Şube Müdürü Y.S. ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünde şef K.Ş., Kütüphaneler Şube Müdürlüğünde veri hazırlama kontrol işletmeni M.V. ile taraf avukatları hazır bulundu.2007 yılında Kütüphaneler Şube Müdürlüğünde şef olarak göreve başlayan K.Ş., mahkemede verdiği ifadesinde kütüphane taşınacağı için demirbaşları deftere işlediklerini ve bu sırada tabloların kayıp olduğunu anladıklarını ifade ederek, "Tabloları ne gören ne de duyan vardı. Bu tabloları hiçbir yerde bulamadık" dedi."Birkaç tabloyu depoda bulduk ancak onlar da harap haldeydi"Kütüphanenin taşınmasını fırsat bilerek kayıtları gözden geçirdiklerini ifade eden eski Kütüphaneler ve Müze Şube Müdürü Y.S. ise "Tabloların olmadığını tespit ettik. Bizden önceki şube müdürü depoda olabileceğini söyledi. Birkaç tabloyu depoda bulduk ancak onlar da harap haldeydi. Diğer tabloları hiç görmedim" diye konuştu."Kayıttan düşülmesi için talimat verdim"Kayıt üzerinde teslim edilen tabloların gerçek anlamda kendilerine teslim edilmediğini öne süren eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M.K., "Benim göreve geldiğim 2008 yılına kadar hiç sayım yapılmamış. Biz sayım yaptığımızda da bu tabloları bulamadık. Konunun araştırılması için talimat verdim. Bulunamayınca da kayıttan düşülmesi için talimat verdim. Tabloların 5 tanesi daha sonra belediyede bulundu. 25 tablonun da Konak Belediyesinde olduğu söylendi" şeklinde konuştu."Tabloların sayım ve teslim işlerini unuttum"Tabloları fiili olarak teslim aldığını açıklayan eski Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü V.Ç. de "Tablolardan 5'i eksikti. Onların da İzmir Büyükşehir Belediyesinde başkanlık katında olduğunu tespit ettim. Diğer tabloları Kültürpark Gençlik Tiyatrosunda bir depoya kaldırdık. Deponun anahtarını da güvenliğin orada bulunan panoya astık. 2006 yılında Kültür ve Sanat Şube Müdürü olarak atandığımda bu birimde hiç personel olmadığından bu konularla uğraştım ve tabloların sayım ve teslim işlerini unuttum. 2008'de beni aradılar tabloların yerini sordular. Ben de depoda olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı."Kayıp tablolardan 2018'de haberim oldu"Kütüphaneler Şube Müdürlüğünde veri hazırlama kontrol işletmeni olan M.V. ise birimdeki tek memur olduğu için hazırlanan tutanağa imza atması istendiğini ve amirlerine güvenerek tabloların bulunamadığına ilişkin belgeye imza attığını söyledi.Eski Genel Sekreter Yardımcısı T.E. de görevinden dolayı iş yoğunluğunun fazla olduğunu ve günde yüzlerce belgeye imza attığını ifade ederek, "Kayıp tabloların varlığından 2018'deki soruşturmadan sonra haberim oldu. İmzalamam için getirilen belgede tablo yazmıyordu. Tablo olduğunu bilseydim konuyu araştırırdım" dedi.Hakim, tabloların kaybolması hususunda kimin sorumlu olduğunun araştırılmasına yönelik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.Olayİzmir Büyükşehir Belediyesinde kaybolan, farklı ressamlara ait 33 tablo için başlatılan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 şüpheli hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - İZMİR