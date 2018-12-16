İzmir'de Kediye İşkence Yapıldığı İddiası

İzmir
'de bulunan ve sosyal medyada gözleri oyulmuş, kulakları kesilmiş şekilde fotoğrafları yer alan kedinin, enfeksiyon ve kanser nedeniyle bu hale geldiği ortaya çıktı. Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) İzmir İletişim Sorumlusu Esin Önder, yaptığı açıklamada, dün Göztepe Spor Kulübü yakınlarındaki parkta işkence edildiği iddia edilen kedinin, bir gönüllü tarafından veterinere götürüldüğünü kaydetti.
Yapılan tetkiklerde, kedide şiddetli enfeksiyona rastlandığını belirten Önder, "Tanı kondu, vahşet değilmiş. Biz gözü oyulmuş, kulakları kesilmiş olarak düşünmüştük, kedi kansermiş. Tedavisi için veterinerimiz elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.
Önder, kedinin tüm tedavi masraflarını karşılayacaklarını, iyileştikten sonra sahiplendireceklerini belirtti.
İzmir
16 Aralık 2018 Pazar 15:18