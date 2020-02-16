İzmir'de Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

İZMİR'de, AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe 'nin, Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev almış generallerin isimlerinin cadde ve sokaklardan kaldırılması için verdiği sözlü önerge, komisyondan geçti. Kenan Evren'in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı. Boztepe, "O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye'deki tüm darbelere karşıyız. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı" dedi.

İzmir 'de AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, 2008 yılında Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev alan generallerin isimlerinin İzmir'deki cadde, sokak ve okullardan kaldırılması için önerge vermişti. İki ay önce yeniden konuyla ilgili verdiği sözlü önerge kabul edildi. İzmir'in Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan Kenan Evren ismi kaldırılarak, Bergama'da Zeytindağ Mahallesi'ndeki cadde Fethi Sekin Caddesi, Foça merkezdeki cadde Türkan Saylan Caddesi, Ödemiş'te Karaköy Mahallesi'ndeki sokak ise Zeytin Sokak olarak değiştirildi.

12 Eylül'ü hatırlatan Boztepe, "O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye'deki tüm darbelere karşıyız. Hemen yakınımızda 15 Temmuz darbe girişiminde 251 tane şehidimiz, yüzlerce binlerce yaralımız direniş yapmış ve geçit vermemiştir. Bergama'daki sokağa Fethi Sekin'in adını vermişler. Aslında Kenan Evren isimleri kaldırılırken yerine İzmir'de şehit olan kişilerin isimleri verilebilir. İzmir'deki sokaklara 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verilmesi çok anlamlı olur. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı. Şu an İzmir'de, darbecilerin ismi kalmamıştır" diye konuştu.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karateke ise, "12 Eylül travmasını ülkemiz hala atlatmış değildir. Bu darbeler, ülkemizi yıllar boyu geriye götürmüştür. Bu önergenin kabul edilmesi bizi mutlu etmiştir. Kenan Evren dönemine ait bütün izlerin silinmesi gerekmektedir. Hem 12 Eylül, hem 15 Temmuz bütün gençlerimizi, geleceğimizi yok etmiştir. Bu darbeler olmasa Türkiye çok daha ileride olurdu. Umarım bundan sonra bu darbeler ve bu isimler yaşatılmaz" dedi.

Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde bulunan sokaktan Kenan Evren adının bulunduğu tabelanın kaldırılmasının ardından Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, bölgenin yaygın ve simge ürünü zeytin adının sokağa verilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Çelik, "Kayaköy olarak sevinçliyiz. Kayaköyü'müzde sokaklarında, evlerin bahçelerinde zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçlarımızın bir simge olarak bu sokağımıza verilmesinden dolayı mutluyum. İsim levhası tam buradaydı. Ekipler tarafından sökülmüş. Yeni levhanın konmasını bekliyoruz" dedi.