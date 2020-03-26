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İzmir'de kendinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

26.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:32
İzmir'de kendinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
İzmir 'in Konak ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Vural'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin içerisine giren polis ekipleri, Vural'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Öte yandan, savcının incelemelerinin ardından Vural'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, İzmir, 3. Sayfa

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