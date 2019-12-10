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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E, yakalanarak tutuklandı.

10.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:44İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
'in ilçesinde hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E, yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan çevik kuvvet ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi.
Kaçmaya çalışan şüpheli takip sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde şüphelinin 4 ayrı suçtan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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