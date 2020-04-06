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İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KORONOVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

06.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:21
İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KORONOVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunlukta, izin belgesi olmayan vatandaşlar, geri çevrildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak 'a giriş ve çıkış yasaklandı. Giriş ve çıkışın yasak olduğu İzmir'in Manisa'ya geçiş noktalarından olan Sabuncubeli Tüneli'nde de araç yoğunluğu sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Karaçam mevkisinden itibaren artan yoğunluk sebebiyle, sürücüler 6 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte gelebildi.Manisa'ya geçiş noktası olan Sabuncubeli Tüneli'nde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kentten çıkış yapmak isteyen vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan vatandaşlar, tünele alınmadan yeniden İzmir yönüne yönlendirildi. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonların yanı sıra, sağlık personelleri başta olmak üzere zorunlu görevlerde bulunanların geçişlerine ise izin verildi. Bornova'nın Karaçam mevkisine kadar uzanan araç kuyruğu sebebiyle bazı vatandaşların yürüdüğü bazı sürücülerin de zaman zaman kontak kapattığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İzmir, Güncel
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