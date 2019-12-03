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İzmir'de "Kırmızı Bayrak" dalgalanıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İzmir'de Kırmızı Bayrak sahibi alanların sayısı 61'e ulaştı. Kırmızı Bayrak, engelli yurttaşların erişimine uygun alanları temsil ediyor.

03.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:56İzmir'de

Türkiye'de ilk ve tek olarak 'de hayata geçirilen Kırmızı Bayrak uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Kamusal alanları, engellilerin erişimine uygun hale getirmeyi teşvik etmek ve bu alanların sayısını artırmak amacıyla 2014'te başlatılan uygulamayla kentteki "Kırmızı Bayrak"ların sayısı 61'e ulaştı. Menemen Belediyesi Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kemalpaşa Belediye Binası, Kırmızı Bayrak almaya hak kazanan son iki bina oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırmızı Bayrak Komisyonu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, uygulamanın ENGELSİZMİR Projesi kapsamında hayata geçirildiğini hatırlatarak engellilerin kamusal alanlara erişilebilirliğinin önemini vurguladı. Özkan, İzmir'deki tüm kurum ve kuruluşlara uygulamaya katılarak kırmızı bayraklarını dalgalandırma çağrısı yaptı.

Kırmızı Bayrak nasıl alınıyor?

Kırmızı Bayrak almak için öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvuruluyor. Komisyon üyeleri arasından belirlenen komite, mekânı yerinde inceliyor ve rampalar, mekân içi yatay dolaşım, mekân içi dikey dolaşım, yönlendirme ve işaretler gibi kriterlere göre değerlendirerek komisyona rapor sunuyor. Komisyon, alanın erişilebilirlik özeliklerine göre kararını veriyor. Olumlu karar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayından sonra kesinleşiyor ve ilgili mekân Kırmızı Bayrak almaya hak kazanıyor.

Kırmızı Bayrak, 1, 2 ve 3 yıldızlı olmak üzere üç kategoride veriliyor. Tek yıldız erişilebilirlik kriterlerinin yüzde 60'ını, 2 yıldız yüzde 75'ini, 3 yıldız ise en az yüzde 90'ını sağlayan alanlara veriliyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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