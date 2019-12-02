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İzmir'de koca dehşeti: Eşini, sokak ortasında öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşi ile kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, sokak ortasında eşini bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

02.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:57İzmir'de koca dehşeti: Eşini, sokak ortasında öldürdü

'in ilçesinde bir adam, sokak ortasında eşini bıçakladı.Hastanede tedavi altına alınan kadın, 2 saatlik yaşam mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

EŞİNİ ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KAÇTI

Olay, dün akşam 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başlayan Yunus O. ve Ceylan O. çifti sokak ortasında karşılaştı. Yunus O. ile Ceylan O. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yunus O. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu bıçaklayarak yaraladı. Yunus O. ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

2 SAAT MÜCADELE ETTİ

Kanlar içerisinde yere yığılan Ceylan O.'yu gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ceylan O.'yu ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı Ceylan O., iki saat sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde cinayet zanlısı firari Yunus O., polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı sorgusu yapılmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.


Zafer Mahallesi, Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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