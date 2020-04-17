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İzmir'de Konak metro istasyonuna "maskematik" konuldu

İzmir'de metro istasyonuna yerleştirilen "maskematik" ile yolculara haftada 4 maske ve 100 mililitrelik dezenfektan dağıtılacak.

17.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:42
İzmir'de Konak metro istasyonuna
İzmir 'de metro istasyonuna yerleştirilen "maskematik" ile yolculara haftada 4 maske ve 100 mililitrelik dezenfektan dağıtılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, metro yolcuları, İzmirim Kart'la yolculuk bedelini ödedikten sonra istasyondaki maskematiğe yine kartlarını göstererek hijyen paketini ücretsiz alabilecek.
Kart kullanıcılarının haftada bir alabileceği pakette, 4 maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan yer alıyor. İleriki günlerde paketten dezenfektan çıkarılacak, maske sayısı ise 5'e çıkarılacak.
Konak istasyonunda hizmete giren maskematik, hafta başından itibaren 10 istasyona daha konulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayısını artıracaklarını belirtti.
Vatandaşlara maskeye çok daha kolay erişebilecekleri bir hizmet verdiklerini bildiren Soyer, "Maskematik otomatının imalatını yapan firmamıza şükranlarımı sunuyorum. Bunu İzmirli bir firmanın yapıyor olması da ayrıca gurur veriyor. İzmirlinin sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu yeni hizmetimiz İzmirlilere hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konak, İzmir, Güncel
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