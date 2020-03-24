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İzmir'de konaklama sektöründen "istihdam desteği" talebi

İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören konaklama sektöründeki çalışanın korunması için istihdam desteği talebinde bulundu.

24.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:12
İzmir'de konaklama sektöründen
İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören konaklama sektöründeki çalışanın korunması için istihdam desteği talebinde bulundu.
Gönen, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketinin tüm sektörler açısından büyük önem taşıdığını, ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan şehir otelleri için de ek önlemler gerektiğini kaydetti.
Nakit akışı bozulan küçük ölçekli işletme esnafının banka borçlarının 3 ay süreyle ertelendiğini hatırlatan Gönen, devlet bankalarının yanı sıra tüm özel bankaların da ertelemeye gitmesini istedi.
Gönen, otellerin en önemli maliyet kaleminin başında personel giderlerinin geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çalışanın korunması, yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve personeli korumak amacıyla 6 ay istihdam desteği sağlanmalıdır. Küçük ölçekli işletme esnafının, SGK ve vergilerinden 6 ay muaf tutulması gerekir. En önemli sorunlarımızdan biri de kiracı olarak çalışan esnafımızın kiralarının ötelenmesidir. Sıfır faizli kredilere acil ihtiyacımız vardır."
Üyelerinin otel, pansiyon, rezidans, yurt ve apartlarında hijyen kurallarının eksiksiz yerine getirildiğine ve dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiğine işaret eden Gönen, "Bu aralar birbirimize sarılamıyoruz belki ama hayata olan bağlılığımıza sımsıkı sarılalım." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gönen, İzmir, Ekonomi

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