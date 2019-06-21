21.06.2019 11:13
Haberler » 3. Sayfa » Haber

İzmir'de konteynerde bebek cesedi bulundu

İzmir

İzmir'in Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde temizlik görevlileri tarafından çöp konteyneri içinde erkek bebek cesedi bulundu.

İzmir 'in Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde temizlik görevlileri tarafından çöp konteyneri içinde erkek bebek cesedi bulundu.

İzmir'in Torbalı İlçesi Karakızlar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde bebek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karakızlar Mahallesi'ne giriş yapan Torbalı Belediyesi temizlik görevlileri, konteyneri boşalttıkları esnada yeşil poşet içerisinde çıplak erkek bebek cesedi gördü. Zaman kaybetmeden durumu Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri, incelme başlattı. Erkek bebek cesedinin nasıl ve kimlerce bırakıldığı konusunda araştırmaya başlayan jandarma ekibi, her iki mahallenin giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına altı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
Sabah , Torbalı , İzmir , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:06Narkotem'den 'ecstasy' operasyonu: 13 gözaltı
13:02Cumhubaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, 'Donanma Komutanlığı Davası'ndaki kararı değerlendirdi...
13:01Beylikdüzü'nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi
12:58Konya'da "Bylock" operasyonu: 4 gözaltı
12:58Kayseri polisinden aranan şahıslara Özel Harekat destekli büyük operasyon
12:57Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
12:49(Özel) Lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldılar