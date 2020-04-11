Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü

İzmir'de alınan tedbirler kapsamında kent merkezine girişlerdeki kontrol noktalarında seyahat belgeleri incelenerek sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor, eldiven ve maske kullanımı uyarısında bulunuluyor.

11.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:02
İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü
İzmir 'de alınan tedbirler kapsamında kent merkezine girişlerdeki kontrol noktalarında seyahat belgeleri incelenerek sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor, eldiven ve maske kullanımı uyarısında bulunuluyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önlemler alınmaya devam ediyor. İzmir'de, il merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. İzmir'in diğer illerle bağlantısını sağlayan D-300 kara yolu üzerinde kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Kentin girişlerindeki kontrol noktalarında görev yapan trafik ekipleri ile sağlık görevlileri, sürücüler ve yolculara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:42: Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğünden milletvekili Türkkan'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 18:42: Zonguldak'ta "sigara almak" için sokağa çıkan 2 kişiye ceza uygulandı - Haber 18:38: 'İhtiyacın varsa bu ara; Edremit Belediyesi'ni ara!' - Haber 18:38: Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi - Haber 18:38: Beşir Derneğinden 148 aileye yardım - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin