Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü

İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında D-300 karayolu üzerinde ilçelere ve köylere gidişler kontrol altında tutuluyor.

11.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:20
İzmir 'de kontrol noktalarında ateş kontrolü
İZMİR - İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında D-300 karayolu üzerinde ilçelere ve köylere gidişler kontrol altında tutuluyor. Kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da seyahat belgeleri incelenerek sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor, eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuluyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önlemler alınmaya devam ediyor. İzmir'de, il merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. İzmir'in diğer illerle bağlantısını sağlayan D-300 kara yolu üzerinde kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Kentin girişlerindeki kontrol noktalarında görev yapan trafik ekipleri ile sağlık görevlileri, sürücüler ve yolculara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. İzmir’de kontrol noktalarında ateş kontrolü

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya’yı geçti Haberler
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Haberler ›› genel ››İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:56: Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi - Haberler 19:50: Maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Haberler 19:41: Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Haberler 19:40: Bağcılar'da korkutan yangın: Lastik ve straforlar alev alev yandı - Haberler 19:39: Şuhut'ta ev yangını - Haberler 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı 18:23: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler