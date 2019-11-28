Haberler » Güncel » İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta... - Haber

İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta...

İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta ülkelerine gönderiyoruz.

28.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:53İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 'ta ülkelerine gönderiyoruz. Tabii bu işin de kendine ait bir prosedürü var, öyle gelişigüzel uçaklara doldurup gönderemiyorsunuz. Muhataplarınızla halletmeniz gereken birtakım işlemler oluyor. Dolayısıyla bunları bir süreç içinde peyderpey gönderiyoruz. Bizim burada yaptığımızı özetlersek; bu bölgelerde huzur ve güveni sağlayıp oraya bir geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Kısmen böyle bir akış oluşturduk. Mesela şu an için ülkelerine geri dönen Suriyeli mülteci sayısı 369 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır" dedi. - İZMİR

Süleyman Soylu, Aralık, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:54 Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 100. yıl dönümü kutlandı
12:54 Alışveriş ve sipariş teslimat uygulaması "Getir", İzmir'de
12:53 Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)
12:53 'Köyde Survivor' yarışması
12:52 Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi - DIRAÇ
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:55:24