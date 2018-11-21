İzmir'de Konut Satışları Arttı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:22



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2017 yılı Ekim ayında İzmir'de 7 bin 258 olan konut satışı, 2018 yılı Ekim ayında yüzde 2,2 oranında artarak 7 bin 419 oldu. İzmir'de konut satışlarında 3 bin 772 konut ilk defa satıldı.İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 artarak 3 bin 772 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 978 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 810 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 772 konut satışı ile İzmir izledi. İpotekli konut satışları 2018 Ekim ayında 533 olarak gerçekleşti.İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,2 oranında azalarak 533 oldu. İzmir'de Ekim ayında satışı yapılan konutların yüzde 7,2'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 48,8'ini ilk satış, yüzde 51,2'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 51'ini ilk satış, yüzde 49'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve yüzde 26,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 8,5 ile Bartın oldu.Konut satışlarında Buca birinciNüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2018 Ekim ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2018 Ekim ayında Buca'da 898 konut satılırken; Buca'yı 885 konut satışı ile Karabağlar, 699 konut satışı ile Karşıyaka, 631 konut satışı ile Bornova, 499 konut satışı ile Torbalı, 463 konut satışı ile Çiğli, 415 konut satışı ile Menemen, 335 konut satışı ile Konak ve 302 konut satışı ile Bayraklı takip etti. Konut satışlarında Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 73,8 ile Bornova'da gerçekleşti. - İZMİR