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İzmir'de konut yangınında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

04.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:08İzmir'de konut yangınında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü
'in ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede 1620 sokaktaki 3 katlı bir binanın zemin katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Cevriye Çalışkan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden Çalışkan'ın üst katta oturan kızı, itfaiye ekiplerini arayıp, annesini dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.
Sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dumandan zehirlendiği belirtilen Çalışkan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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