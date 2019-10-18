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İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

İzmir'de köpek balığı karaya vurduİzmir'in Seferihisar ilçesinde, karaya yaklaşık 900 kilo ağırlığında köpek balığı vurdu.

18.10.2019 09:46
İzmir'de köpek balığı karaya vurdu
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, karaya yaklaşık 900 kilo ağırlığında köpek balığı vurdu.
Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde, Ürkmez Mahallesi'ndeki halk plajına yaklaşık 900 kilo ağırlığında olduğu ileri sürülen 'Boz Camgöz' türü olduğu tahmin edilen 3 metre uzunluğunda köpek balığı vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpek balığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Seferihisar Belediyesine ait ekipler, söz konusu sahile gelerek köpek balığını kaldırdı. Köpek balığının ölüm nedeni araştırılırken, ekipler iş makinesi ile köpek balığını sahilden alarak belediyeye ait hayvan mezarlığına götürdü.
İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

Seferihisar, Sabah, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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