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İzmir'de köpeklerin 7 keçiyi telef ettiği iddiası

İzmir'in Karaburun ilçesinde aç kalan köpeklerin bir ağılın içindeki 7 keçiyi telef ettiği iddia edildi.

13.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:48İzmir'de köpeklerin 7 keçiyi telef ettiği iddiası
'in ilçesinde aç kalan köpeklerin bir ağılın içindeki 7 keçiyi telef ettiği iddia edildi.
Merkez Mahallesinde hayvancılık yapan Seval Ağustos, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayvanlardan gelen sesler üzerine eşinin ağıla gittiğini, burada gördüğü köpeklerin kendisine de saldırmaya çalıştığını söyledi.
Ağılda bulunan 5'i hamile 7 keçisinin telef olduğunu belirten Ağustos, konuyla ilgili diğer yetiştiricilerin de bilgilendirilmesi amacıyla Karaburun Ziraat Odası'na bilgi verdiklerini anlattı.
Ağustos, "Ben ağıla gittiğimde hale içeride köpekler vardı. 2 köpek bana da saldırdı. Bu köpekler sürekli buralarda geziyordu. Köpeklerin saldırısından ancak 3-4 hayvanım kurtulabildi. Benim canım yandı. Başkalarının canının yanmaması için buna bir tedbir alınmalı. Sabah akşam ağılın başında nöbet tutuyoruz." diye konuştu.

Karaburun, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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