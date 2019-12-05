Haberler » Güncel » İzmir'de korku dolu dakikalar - Haber

İzmir'de korku dolu dakikalar

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

05.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:16
'in ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre yangın, sabah 08.30 sıralarında Gazi Mahallesi Kemal Reis Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatısında çıktı. İddiaya göre yangın, işçilerin çatı izolasyonu çalışması yaptığı esnada başladı. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Daha sonra ise olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsalar da alevlerin büyümesine engel olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Korku dolu anlar yaşatan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölü yada yaralı olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.
Yangında yaşadıkları paniği dile getiren apartman sakinlerinden Ümit Çark (27), " uyuyorduk. Apartman yöneticisi bizi uyandırdı. Bir anda büyümüş zaten alevler ve her yeri sardı. İtfaiyeler yetişti çok şükür. Herkes dışarı çıktı biz de ne olduğunu şaşırdık. Çok şükür can kaybı yok" sözlerine yer verdi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Abdullah Kocabaş - Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)
İzmir'de korku dolu dakikalar

Gaziemir, Sabah, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10 İçişleri bakanı soylu açıklamalarda bulundu-1 - Haber
13:10 Adıyaman çelikhan'a yılın ilk karı yağdı - Haber
13:10 Ankara-içişleri bakanı soylu açıklamalarda bulundu-2 - Haber
13:10 Jandarma özel haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına... - Haber
13:10 Japonya Orta Doğu'ya 270 asker göndermeyi planlıyor - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 13:11:50