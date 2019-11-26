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Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti

İzmir'in Buca ilçesinde bir adam, tartıştığı karısını baltayla öldürdü. Katil koca, cinayet sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti.

26.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:40

Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, Y.Polat isimli şahıs, eşi Sevgi Polat ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y. Polat, karısı Sevgi Polat'a baltayla saldırdı. Sevgi Polat, aldığı balta darbesiyle kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren Y. Polat, daha sonra ise polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞİKAYETÇİ OLUP DAHA SONRA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Y. Polat ile Sevgi Polat çiftinin biri engelli 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan, çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştıkları, Sevgi Polat'ın da geçtiğimiz günlerde şiddet sebebiyle Y. Polat'dan şikayetçi olup, ardından da şikayetini geri çektiği belirtildi.

Olay yerine gelen Sevgi Polat'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sevgi Polat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti

İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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