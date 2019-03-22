İzmir'de Korkutan Kaza

İZMİR- Aydın
Otoyolu'nda, aynı yönde ilerleyen TIR ve yakıt tankeri çarpıştı. Kaza nedeniyle, otoyoldaki araç trafiği bir süre durdu.
Kaza, İzmir- Aydın
Otoyolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Aydın
yönüne giden, akaryakıt istasyonu
zincirine ait yakıt tankeri, aynı yönde ilerleyen TIR'la çarpıştı. 2 araçta hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otoyoldaki araç trafiği bir süre durdu. Tankerin olay yerinden kaldırılması sonrasında, yol araç trafiğine tekrar açıldı.
Çevrede paniğe neden olan kaza nedeniyle polis soruşturma başlattı.
- İzmir
Aydın, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA