İzmir'de korkutan orman yangını
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
01.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:15
İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bu yıl ilk kez kiralanan jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahalede edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. "Ateş kartalı" lakaplı jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağının da aktif rol oynadığı yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın küle döndüğü ifade edildi.
Kısa sürede müdahale edilmesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İHA