Haberler » Güncel » İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı. - Haber

İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet gözaltına alındı.

20.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:50İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşlarını kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla savcılığa şikayet edilen mutemet Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen ekipler, Y.Y'yi gözaltına aldı.
İfade işlemleri için emniyete götürülen zanlının, suçunu itiraf ettiği, borçları olduğu için parayı zimmetine geçirdiğini söylediği öğrenildi.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemeti Y.Y. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, şüphelinin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı, bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlenmişti.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
20.02.2020 14:32:37