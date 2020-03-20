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İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde Konak Meydanı ve Konak Vapur İskelesi'ni dezenfekte etti.

20.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:24
İzmir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde Konak Meydanı ve Konak Vapur İskelesi'ni dezenfekte etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce görevlendirilen 10 kişilik temizlik ekibi, tarihi saat kulesinde bulunan lavabo, çeşme, meydan etrafındaki oturma alanları ile telefon kulübeleri ve umumi tuvaletlerde dezenfekte işlemi yaptı.
Vatandaşların sıklıkla kullandığı Konak Vapur İskelesi de temizlendi. İskele içerisindeki kart dolum cihazları, turnikeler, tırabzanlar ile oturma alanları da temizlik işleminden geçirildi.
Bu arada kentin birçok noktasındaki dijital ekran ve reklam panolarında yeni tip Kovid-19'a karşı bilgilendirmeler yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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