Menü
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma - Güncel

İzmir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyada yapılan provokasyon amaçlı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

11.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:50
İzmir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyada yapılan provokasyon amaçlı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Başsavcı, İzmir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti