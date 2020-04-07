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İzmir'de Kovid-19 tedbirleri

İzmir'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) için tedbirler alınmaya devam ediliyor.

07.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:04
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri
İzmir 'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) için tedbirler alınmaya devam ediliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 mekana termal kamera yerleştirdi.
Termal kameranın bulunduğu noktalar arasında Bornava'daki Nakliyeciler Sitesi, Buca 'da bulunan sebze ve meyve hali, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, İtfaiye Daire Başkanlığı da yer alıyor.
Ateşi yüksek olduğu belirlenen vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Bayraklı Sevgi Yolu'na giriş çıkışa kısıtlama
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nun giriş çıkışına kısıtlama getirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yoğunluğu azaltılması amacıyla alınan karar doğrultusunda Sevgi Yolu'nun giriş ve çıkışı, polis ve bekçi ekiplerince bariyerlerle kapatıldı.
Alana girmek isteyen iş yeri sahipleri ve çalışanları, ekiplerce ara sokaklara yönlendirildi. Ana giriş çıkışın kapatılmasıyla yoğunlukta azalma gözlenirken, banka önlerinde uzun kuyruklar olduğu görüldü.
Öte yandan, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, ekiplerce uyarıldı.
Ödemiş
Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda, Ödemiş T Tipi, M Tipi ve Açık Ceza İnfaz kurumlarında dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi. Talimatlar doğrultusunda yeni hükümlü ve tutuklu girişlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Ödemiş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Kipici, Ceza İnfaz Kurumları ve Jandarma personeline Kovid-19 konusunda konferans verdi.
Ödemiş Belediyesi bünyesindeki FabLab'da sağlık personeli için, üç boyutlu yazıcılarla siperlik üretiliyor. Siperlikler, sağlık personeline ücretsiz ulaştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş, İzmir, Buca, Güncel
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