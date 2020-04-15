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İzmir'de Kovid-19'u yenen 5 hasta daha alkışlarla taburcu edildi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 5 hasta, alkışlarla taburcu edildi.

15.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:12
İzmir'de Kovid-19'u yenen 5 hasta daha alkışlarla taburcu edildi
İzmir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 5 hasta, alkışlarla taburcu edildi.
Çeşme ilçesinde yaşayan yaşları 27 ile 52 arasında değişen 5 hasta ateşlerinin yükselmelerinin ardından 10 gün önce Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kovid-19 testleri pozitif çıkan hastalara ilaç tedavisi uygulandı.
Yapılan son iki koronavirüs testinde "negatif" sonuç alınması üzerine hastalar taburcu edilmesine karar verildi.
Sağlık çalışanları, sağlığına kavuşanları hastaneden alkışlarla uğurladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çeşme, İzmir, Güncel
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