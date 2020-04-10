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İzmir'de Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 75 ve 65 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

10.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:18
İzmir'de Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı
İzmir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 75 ve 65 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Gaziemir 'de bulunan Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde 20 gündür tedavi altında bulunan 75 yaşındaki Mecit Şengül ile 65 yaşındaki Ahmet Çankaya'nın son iki testinde negatif sonuç alındı.
Şengül ve Çankaya'nın taburcu edilmesine karar verildi.
Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Şengül ve Çankaya, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Çankaya, Gaziemir, Çankaya, İzmir, Güncel
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