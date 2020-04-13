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İzmir'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

13.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:44
İzmir'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
İzmir 'in Bayındır ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Kızılkeçili Mahallesinde Levent Kızıl'ın (34) kullandığı 55 HN 138 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Kızıl, sağlık ekiplerince önce Bayındır Devlet Hastanesi'ne ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kızıl'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Levent Kızıl, Bayındır, İzmir, Güncel
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