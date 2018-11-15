İzmir'de Kültür Sanat

İran
asıllı orkestra şefi Alexander Rahbari, 16 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde (AASSM
) İzmir
Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetecek.
Keman derslerine 5 yaşında başlayan ve 12 yaşında İran Şahı tarafından Yehudi Menuhin
'e tanıtılan Rahbari yönetimindeki orkestra, solistliğini Ladislaw Fonzowitz'in yapacağı Aram Haçaturyan'ın piyano konçertosu ve Sergei Rahmaninoff'un 2 numaralı senfonisini seslendirecek. Viyana
akademisinde Gottfried von Einem ve Hans Swaroksky ile çalışan Rahbari, Salzburg
'da Berlin
Filarmoni'nin efsanevi şefi Herbert Von Karajan'ın asistanlığını yaptı.
Dünya genelinde 120'den fazla orkestrayı yöneten, 40'ı opera olmak üzere 250'den fazla CD kaydı gerçekleştiren Rahbari'nin ulusal ve uluslararası ödülleri bulunuyor.
Olten Filarmoni Orkestrası
Olten Filarmoni Orkestrası, "Senfonik Mizah" adı altında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ünlü şef İbrahim Yazıcı
ve tiyatrocu Selçuk Yöntem
'i ağırlayacak.
Metin yazarlığı ve yönetmenliğini Zuhal Ergen'in üstlendiği İbrahim Yazıcı şefliğindeki esere Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Selçuk Yöntem sesiyle hayat verecek.
Müzik ve tiyatronun komedi ile bir araya geldiği konser, 17 Kasım'da sanatseverleri buluşturacak.
Dünya genelinde 120'den fazla orkestrayı yöneten, 40'ı opera olmak üzere 250'den fazla CD kaydı gerçekleştiren Rahbari'nin ulusal ve uluslararası ödülleri bulunuyor.
İZDOB programı
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) ise 15-17 ve 20 Kasım
tarihlerinde Bach Alla Turca ve Dansın Rengi'ni El Hamra'da sahneleyecek.
"Aşk okyanusu içinde bir damla oluşturmak adına yola çıkılmış, dans dilinin aşka olan yatkınlığı da değerlendirilerek, insanlar arası aşkın renklerle anlatıldığı" Dansın Rengi'nin koreografisini Mehmet Balkan
üstlendi.
Lale Balkan'ın sahneye koyduğu eserin kostümünü Sevtaç Demirer Ulaş tasarlarken, müzik düzenlemesini Erim Erdal, dekorunu Tayfun Çebi yaptı.
Librettosu Junko Hikasa'ya ait eserin ışık tasarımını Müfit Özbek, video tasarımını ise Ahmet Şeren gerçekleştirdi.
Peter Bence İzmir'de
"En Hızlı Piyanist
" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elinde bulunduran Peter Bence, 22 Kasım'da AASSM'de olacak.
Dünyaca ünlü virtüöz piyanist, kayıt sanatçısı, besteci, yapımcı Bence, Michael Jackson
, Queen ve Sia
'nın piyano düzenlemeleriyle adından söz ettiriyor.
Klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları kıran, vurucu ve etkileyici piyano stili ile dikkat çeken Bence piyanoyu yepyeni bir seviyeye taşıyor, bu da dünyanın her yerinden hem genç hem de eski nesil müzisyenlere ve müzik severlere ilham veriyor.
Piyanoyla 2 yaşında tanışan, 7 yaşında Mozart
ve Chopin'den etkilenerek ilk kompozisyonunu yazan ve 11 yaşında solo piyano albümünü yayınlayan Bence, Ocak 2012'de, dakikada 765 nota vuruşuyla dünyanın en hızlı piyanisti olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı ve o zamandan beri bu rekor kırılamadı.
Geçtiğimiz yıllarda, 20'den fazla ülkede on binlerce kişinin karşısına çıktı. 2017 yılında "BBC Proms in the park" etkinliğinde 50.000'in üzerinde seyircinin karşısında performans sergiledi.
Tiyatro
İzmir Devlet Tiyatrosu
, kadın ve erkeğin farklı dünyalarını, her zaman süregelen, hiç bitmeyen çatışmalarını, eğlenceli bir bakış açısıyla ele alan "İkimizin Yerine" adlı oyunu 20 Kasım'da sahneleyecek.
"Bebek
", "Hayır Demek Evet Demektir", "Ayak" ve "Yemek Daveti" başlığı altındaki dört kısa oyun, her insanın gündelik hayatında, ilişkilerinde ve evlilik sürecinde yaşadığı basit sıkıntıları, ilişkilerin sıradanlaşması ile oluşan iletişimsizliği, beraber yaşamanın getirdiği kemikleşmiş alışkanlıkları ve bunların sonucu doğan anlaşmazlıkları, ironik, komik, traji-komik bir şekilde ele alıyor.
Michael Frayn'ın yazdığı ve Yusuf Köksal
'ın yönettiği oyun ilk kez devlet sahnelerinde seyircisiyle buluşacak.
15 Kasım 2018 Perşembe 11:03