İzmir'de Kültür Sanat

İzmir
Devlet Opera ve Balesi, Türkiye
ve Romanya
'nın diplomatik ilişkilerinin 140. yılı dolayısıyla dostluk konseri düzenleyecek.
El Hamra Sahnesi'nde 1 Aralık
'ta verilecek konser, Romanya-Köstence Devlet Opera ve Balesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
Konserde Türk ve Rumen bestecilerin eserlerinin yanı sıra bazı opera ve operetlerden aryalar, düetler seslendirilecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sunulacak konserde Türk ve Rumen solistler görev alacak.
Rumen şef Vladimir Lungu yönetimindeki konserde, sopranolar Nicoleta Ardelean, Aytül Büyüksaraç, Laura Eftimie, Burçin Savigne, Daniela Vladescu, tenorlar Razvan Sararu ve Aydın
Uştuk ile bariton Cengiz Sayın solist olarak sahneye çıkacak.
Hasan Niyazi Tura'nın Türk Dansı, Sayram Akdil'in düzenlemesiyle "Efem" adlı türkü, F. Barbu'nun Ana Lugojana operetinden "Floare alba" (beyaz çiçek) adlı arya, Turgay Erdener'in düzenlemesiyle "Laçin
" adlı türkü, Ahmed Adnan Saygun
'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan "Bad-ı sabaya sorsunlar" adlı bölüm konser programında yer alacak.
İzmir Devlet Tiyatrosu
prömiyer yapacak
İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi
'nde 4 Aralık'ta Oğul adlı oyunun prömiyerini yapacak.
Savaş sonrası yaşanan acıları, "kadın" teması üzerinden işleyen oyunun yazarı Gert Hofmann.
Oğlunun yolunu gözleyen bir annenin acıyla başa çıkabilmek için neler yapabileceğini güçlü bir anlatımla ortaya koyan oyunun yönetmenliği ise Barış Eren
üstleniyor.
Oğul adlı oyun, devlet tiyatrolarında ilk kez sahnelenmiş olacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
İtalyan şef Antonio Pirolli yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Esen Kıvrak ile piyanist Başar Can Kıvrak'ı ağırlayacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde 30 Kasım'daki konserde M. Aktuğ'un Orkestra Parçası ile F. Mendelssohn'un ikili konçertosu ile I. Stravinsky'nin Petruşka Süiti seslendirilecek.
Caz günleri Karşıyaka
Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Caz Günleri kapsamında, 29 Kasım'da Jehan Barbur
, Suat Taşer
Sanat Merkezi sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.
30 Kasım'da Sena Şener, 1 Aralık'ta Burhan Öcal's & Jazz Dream'in sahne alacağı Caz Günleri, 2 Aralık'ta Ayhan Sicimoğlu
& Latin All Stars konseriyle son bulacak.
Tüm konserler saat 20.30'da başlayacak. Ayrıca, her konser öncesi saat 20.00'de, Ayhan Sicimoğlu'nun kızı Ayşe Sicimoğlu sahne alacak ve farklı repertuvarlarla yarım saatlik caz müziği sunumları gerçekleştirecek. AASSM
'de konserler
İzmir Turuncu Oda Müziği Topluluğu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi dolayısıyla 5 Aralık
'ta Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi'nde konser verecek.
Birleşmiş Milletlere bağlı UNESCO her yıl 25 Kasım olarak kabul edilen "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücade Günü'nde farkındalığın artması için geçtiğimiz yıl "Turuncu" rengini tema olarak seçmiş, bu renk İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 1. Konzertmaister'ı Sema Korkut
önderliğinde kurulan "İzmir Turuncu Oda Müziği Topluluğu" grup isminin esin kaynağı olmuştu.
Uluslararası birçok konser ve eğitim projesiyle başarılara imza atan kadın sanatçılardan oluşan grup, Barok Dönem'den günümüze uzanan dünya müzikleri repertuvarıyla sanatseverlerle buluşacak.
Topluluğa, Soprano Ayşe Şener Özmen
eşlik edecek.
Aralık,Romanya,İzmir
29 Kasım 2018 Perşembe 10:19