İzmir'de Kültür Sanat

Azerbaycanlı sanatçı Alihan Samedov, İsmet İnönü'yü Anma Konseri'nde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İZDSO) konuk solisti olarak sahne alacak.Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Konak Belediyesinin katkısı ile 14 Aralık'ta düzenlenecek konserde Samedov, adını nefesli sazdan alan "Balaban" adlı çalışmasıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.Etnik müzik motif araştırmaları ve birbirini takip eden albüm çalışmalarıyla ünü ülke sınırlarını aşan balaban virtüözünün eserleri, uluslararası birçok yapımda, jenerikte, belgeselde yer alıyor.İZDSO'nun Hakan Şensoy şefliğindeki konserinde ayrıca J. Sibelius'un Valse Triste, İ. Mirzayev'in Balaban Konçertosu ve L.V. Beethoven'in Senfoni No: 8 eserleri de seslendirilecek.Akdeniz Beşlisi İzmir Devlet Opera ve Balesi'ndeSoprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzosoprano Medine Tuganova, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik ve arp sanatçısı Senem Çine'den kurulu Akdeniz Beşlisi, 17 Aralık'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde konser verecek.Veronika Yeliz Efe tarafından düzenlemeleri yapılan eserlerin seslendirileceği konserde, opera repertuvarının yanı sıra çeşitli klasik müzik eserlerinden seçkiler de yer alıyor.Akdeniz Beşlisi konserinin programında A. Vivaldi'nin iki çello için konçerto, Sposa son disprezzata, J. S. Bach'ın Magnificat No: 9, S. Rahmaninov'un Ne poy krasavitsa pri mne, P. I. Çaykovski'nin Den li tsarit adlı eserli bulunuyor.Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından kurulu Akdeniz Beşlisi, klasik müziğin farklı disiplinlerini bir arada sunarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.7. Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyorKarabağlar Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen 7. Uluslararası Tiyatro Festivali, 17 Aralık tarihine kadar kentin farklı noktalarında tiyatroseverler ile buluşmaya devam edecek.Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda 13 Aralık'ta Yan Etki, Branden Jacobs-Jenkins'in yazdığı ve Serkan Üstüner'in yönettiği Gloria adlı eseri sahneleyecek.Aynı gün Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, Mutfak Sohbetleri adlı oyunu sahneye koyacak.Festival programında, Tiyatro Salt, İzmir Halk Tiyatrosu, Ege Sanat Tiyatrosu, Atölye Renk gibi grupların oyunları da bulunuyor."Paraya Hayır" prömiyer yapacakİzmir Devlet Tiyatrosu, 18 Aralık'ta Flavia Coste'nin yazdığı ve Can Kapyalı'nın Türkçeleştirdiği "Paraya Hayır" adlı oyunun prömiyerini Konak Sahnesi'nde gerçekleştirecek.Levent Ulukut'un yönettiği oyunda, piyangodan çıkan para yüzünden ailesiyle ters düşen bir adamın hem güldüren hem de düşündüren hikayesi anlatılıyor.Anadolu Ateşi İzmir'deTemel konsepti medeniyetler buluşması olarak belirlenen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 14 Aralık'ta Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gösteri sunacak.Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, hemen her yöreden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındırıyor.